Яценюк: Україна готова проводити загальнонаціональний діалог

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив журналістам після молебню у Володимирському кафедральному патріаршому соборі в Києві.

"Україна готова проводити загальнонаціональний діалог. Круглий стіл, який заплановано наступного тижня на середу, є ще одним свідченням того, що країні потрібні єдність, діалог і мир", - сказав очільник уряду.

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Окрім цього він відзначив, що мир буде досягнуто тоді, коли терористи не будуть підігріватися Росією, яка 69 років тому стояла з українськими солдатами пліч-о-пліч .

"Наразі з нами пліч-о-пліч стоять Німеччина, Велика Британія і США", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 травня, в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов і прем'єр-міністр Яценюк заявили, що ініціюють проведення всеукраїнських круглих столів національної єдності за участю представників усіх політичних сил, громадянського суспільства, наукових кіл.

У спільному зверненні до співвітчизників у зв'язку з напруженою ситуацією, яка триває в східних регіонах України, Яценюк і Турчинов зазначили, що метою такого діалогу є формування національного консенсусу з ключових для українського суспільства проблем.

Напрацьовані пропозиції за участю всіх політичних сил будуть реалізовані Верховною Радою України, в тому числі через механізми внесення змін до Конституції і законодавство України.