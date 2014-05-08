Турчинов і Яценюк ініціюють загальнонаціональне обговорення децентралізації

Про це йдеться у їхньому спільному зверненні до співвітчизників у зв’язку з напруженою ситуацією, що продовжується у східних регіонах України.

”Озброєні терористи продовжують залякувати людей, захоплювати заручників і застосовувати зброю. Влада буде застосовувати усі законні методи для захисту населення і стабілізації ситуації. Усі незаконно озброєні групи мають негайно скласти зброю, звільнити заручників і захоплені будівлі. Ті, хто виконає ці умови і не був причетний до скоєння особливо важких злочинів, хто не вбивав і не катував людей, будуть амністовані. Ще раз закликаючи усі сторони Женевських домовленостей до їх неухильного виконання, українська влада готова запропонувати додаткові кроки для формування національного консенсусу і компромісу”, - зазначається в заяві, опублікованій на президентському сайті.

”Сьогодні ми оголошуємо про ініціативу проведення загальноукраїнських круглих столів національної єдності. Ми готові до розмови з усіма, хто має легітимні політичні цілі і готовий відстоювати їх законними засобами - з тими, хто не має крові на своїх руках. Ми запрошуємо представників усіх політичних сил з усіх регіонів, громадянського суспільства, наукових кіл до діалогу з усіх питань та викликів, які постають зараз перед українським народом”, - йдеться в спільній заяві Турчинова та Яценюка.

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Серед цих питань, уточнюється в заяві, децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування, забезпечення належного балансу між гілками влади, забезпечення розширених гарантій захисту прав національних меншин, реформа правовідносин між державою та суспільством, включаючи реформування судової і правоохоронної системи.

”Метою цього діалогу є формування національного консенсусу з ключових для українського суспільства проблем. Напрацьовані пропозиції за участю всіх політичних сил будуть імплементовані Верховною Радою України, у тому числі через механізми внесення змін до Конституції та законодавства України. Для забезпечення найбільш ефективного перебігу цього процесу ми вважаємо за доцільне також залучити досвід Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка вже багато зробила для стабілізації ситуації в Україні, у тому числі надаючи спостерігачів для неупередженого та об’єктивного інформування міжнародного співтовариства про події в Україні. Розраховуємо, що всеохоплюючий характер ОБСЄ, учасниками якої є 57 країн, у тому числі і наша держава, і США, країни ЄС, і Російська Федерація, сприятиме формуванню максимально сприятливих умов для проведення круглих столів”, - підкреслюється в спільній заяві Турчинова та Яценюка.

Вони також закликали усіх учасників політичного процесу, а також представників громадськості активно долучитися до реалізації цієї ініціативи.