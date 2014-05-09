В ході боїв в Маріуполі сім осіб загинули, 39 отримали поранення - ОДА
21:19, 09 травня 2014Політика
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Сім осіб загинули та 39 доставлені з вогнепальними пораненнями в лікарні у Маріуполі.
У Маріуполі сім чоловік погибил, 39 отримали поранення /REUTERS
«У Маріуполі загинули вже 7 осіб, в лікарні з вогнепальними пораненнями доставлено 39. Це дані департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА. Це те, що пройшло через комунальні медустанови міста», - йдеться в повідомленні прес-служби Донецької облдержадміністрації, передає Острів.Читайте такожУ Маріуполі близько 20 терористів було знищено, 4 взяті у полон - Аваков
Раніше повідомлялося, що в Маріуполі озброєні представники ДНР захопили перший поверх ГУВС. Міліція відстоювала іншу частину будівлі, велась перестрілка.
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