У Нацгвардії спростовують інформацію про введення військ до Новоайдару на Луганщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, у даному населеному пункті не перебуває жодного підрозділу НГУ.

Прес-служба НГУ також закликала ЗМІ ретельно перевіряти інформацію з офіційних джерел.

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Раніше ряд ЗМІ із посиланням на мера Новоайдару Володимира Кравченка повідомили, що з учорашнього дня до смт почали стягувати війська Національної гвардії України.

"По всьому периметру навколо Айдару війська... Розташували бойові позиції прямо на житлових вулицях селища. Зараз прибрали їх на півтора кілометра, щоб не було провокацій. Бо якщо буде провокація, то вийде другий Слов'янськ", - йшлось у заяві Кравченка, процитованій у ЗМІ.