Бійці спецпідрозділів МВС отримали нову форму німецького виробництва

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, військовослужбовці відзначають, що форма стала своєчасним і важливим подарунком, оскільки є продуманою у всіх відношеннях.Читайте такожАваков літаком везе у Слов'янськ обмундирування для спецпідрозділу "Омега" (фото)

Крім того, бійці спецпідрозділів МВС висловили подяку за підтримку мешканцям Харківської області, а також підприємцям Ізюмського району області, які надають армії і МВС всебічну допомогу.