Махніцького обрали членом Вищої ради юстиції

Таке рішення сьогодні ухвалила Всеукраїнська конференція працівників органів прокуратури, повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

Головуючим на конференції було обрано першого заступника Генерального прокурора України Миколу Голомшу. Розпочинаючи роботу, він зазначив, що відповідно до ст.5 Закону України «Про Вищу раду юстиції» Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких, згідно зі ст.13 цього закону, призначається з числа суддів.

Голомша поінформував присутніх, що відповідно до вимог Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», прийнятого Верховною Радою 8 квітня 2014 року, у прокуратурах обласного рівня, Національній академії прокуратури України, а також в апараті Генеральної прокуратури проведено конференції працівників, якими обрано 69 делегатів на Всеукраїнську конференцію працівників прокуратури.

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Делегатами конференції було запропоновано до складу Вищої ради юстиції дві кандидатури – в. о. генерального прокурора Махніцького та суддю Апеляційного суду Львівської області Головатого.

У ході таємного голосування Махніцький та Головатий були обрані членами Вищої ради юстиції майже одностайно, зазначає прес-служба.

Нові члени Вищої ради юстиції подякували за високу довіру та зобов’язалися робити все від них залежне для утвердження закону та верховенства права в державі.

На найближчому сесійному засіданні Верховної ради України вони приймуть присягу.