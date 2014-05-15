Становище на Донеччині ускладнюється, ситуація у Слов'янську напружена - ОДА

Становище в Донецькому регіоні ускладняться, активно проводиться антитерористична операція.

Про це свідчать дані департаменту з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації станом на 16.00 четвер, 15 травня, повідомляється на сайті ДонОДА.

"У Слов'янську та Слов'янському районі ситуація напружена. У різних точках міста постійно чути перестрілки. Не працює громадський та комунальний транспорт", - йдеться у повідомленні.

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В адміністрації також відзначають, що у місті та районі повністю відсутній телевізійний ефір. В селищі Андріївка сильно пошкоджені будівлі бібліотеки та клубу. У місті готуються до військових дій.

"Працівників підприємств, установ та організацій, а також учнів загальноосвітніх шкіл відпустили додому", - повідомляють в ДонОДА.

Відзначається, що в Олександрівському районі (с.Староварварівка) вночі у результаті перестрілки загинула одна людина.