Сепаратисти з "ДНР" збираються "в дуже терміновому порядку" проситися до складу РФ

Самопроголошений прем'єр-міністр так званої "Донецької народної республіки" Олександр Бородай заявив, що найближчим часом республіка планує попросити Росію про включення її до складу РФ. Про це він сказав на прес-конференції в суботу, повідомляє "ОстроВ".

"Звичайно, плануємо", - сказав він, відповідаючи на питання видання.

На уточнююче запитання, коли таке прохання може бути офіційно підготовлене, Бородай відповів, що в найближчий час.

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"Ми все це будемо робити в дуже терміновому порядку", - сказав він.

При цьому він зазначив, що референдуму з питанням про входження до складу РФ не потрібно, оскільки такий розвиток подій передбачено "Конституцією ДНР".

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Крім того, Бородай повідомив, що "ДНР" звернеться до РФ з проханням встановити дипломатичні відносини з "республікою".

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністром самопроголошеної "Донецької народної республіки" став політтехнолог з Москви Олександр Бородай.