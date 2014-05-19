СБУ попередила теракт на Куликовому полі в Одесі - терористи хотіли підірвати автомобіль у натовпі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, з метою дестабілізації ситуації в Одеському регіоні зловмисники планували 18 травня о 14.00 на Куликовому полі, у місці скупчення понад 1,5 тис. людей, здійснити підрив автомобіля.

Затримано трьох співробітників приватної охоронної структури, які здійснювали приховане візуальне спостереження за Куликовим полем, та громадянина Республіки Білорусь О.Шабаліна, активіста радикальної проросійської структури.Читайте такожВ одеському Будинку профспілок 32 людини загинули 2 травня від отруєння хлороформом

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи та процесуальні дії.

Під час допиту Шабалін зізнався в участі у масових заворушеннях 2 травня в Одесі та підтвердив особисте знайомство з громадянином В.Будьком (відомий як «Боцман», оголошений у розшук за статтями 115 та 294 КК України за участь і застосування вогнепальної зброї 2 травня під час масових заворушень в Одесі).

Встановлено, що Шабалін мав намір за відповідну фінансову винагороду, отриману від лідерів проросійських сил, створити групу найманців для здійснення провокацій у Луганській області з метою зриву виборчого процесу. Затриманий через посередників встановив контакт та підтримував зв’язок із сепаратистами не лише для виїзду до Луганська, але й для забезпечення умов перебування їхніх представників в Одесі для дестабілізації ситуації в регіоні.