Пожежа в Будинку профспілок в Одесі не могла призвести до загибелі такої кількості людей - ДСНС

В одеському Будинку профспілок 2 травня не було сильної пожежі, яка б могла призвести до загибелі великої кількості людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Володимир Боделан.

«Не було сильної пожежі, від якої могла б загинути така кількість людей, горіло 170-180 кв. м. Це зовсім не та пожежа, яка могла призвести до такої трагедії. Ми загасили її десь за 45 хвилин. Люди загинули за лічені секунди, а не задихнулися від диму або загинули від вогню», - сказав Боделан.

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Він наголосив, що людей, які були на поверхах, рятувальники «спокійно виводили сходовими клітками», ці потерпілі живі, «після прибуття пожежних машин жодна людина не загинула».

Як зазначив начальник управління, йому складно судити, «що відбувалося до того».

За словами Боделана, займання центрального сходового маршу на перших двох поверхах Будинку профспілок сталося за лічені секунди, після чого був хлопок.

«Було видно, що від хлопка вмить затухнув вогонь», - додав він.

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«У цю ж секунду на землі опинилися кілька чоловік, що випали з будівлі з боку «чорного» входу. Більшість з них були живі, але буквально через пару десятків метрів люди падали непритомними. Їх подальший трагічний результат відомий», - сказав Боделан.

Він зазначив, що для визначення причин смерті людей необхідно провести судмедекспертизу.

Також начальник управління ДСНС стверджує, що прибув на Куликове поле, відразу як надійшов перший дзвінок про пожежу, але в той момент горіли три намети, а не будівля Будинку профспілок.

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На його думку, в той момент була загроза життю людей від попадання каменів або пострілів, але не від вогню.

За словами Боделана, він побоювався, що якщо дасть команду підрозділу пожежників виїхати на місце, то сепаратисти «заберуть їх автомобіль, в кращому разі, а то й два-три».

Тому, за його словами, він дав команду прибути рятувальникам, коли перші пляшки «почали летіти в хол будівлі».

«Але це було впродовж 7-10 хвилин, але рівно через 10 хвилин після того, як полетіла перша пляшка, я дав команду висуватися двом цистернам», - сказав Боделан.

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Він підкреслив, що повноваження рятувальників визначені Кодексом цивільного захисту. «Ми не можемо ліквідовувати пожежі і працювати в умовах бойових дій, ставлячи під загрозу життя рятувальників», - сказав Боделан.

Він уточнив, що в операції з порятунку людей брали участь 50 рятувальників, які «винесли на руках понад 350 чоловік, ризикуючи здоров'ям, вони віддавали постраждалим свої кисневі маски, закривали собою від агресивного натовпу».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле і підпалили намети в таборі проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, де перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті сутичок і масових заворушень 2 травня в Одесі становить 48 чоловік, постраждалих - майже 250.

У СБУ повідомили, що сутички і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.