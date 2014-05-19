Затриманих під Слов’янськом терористів і російських журналістів доставили до Києва - СБУ

Затриманих вчора під Слов’янськом терористів і двох російських журналістів доставлено до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

Він зазначив, що із вказаними особами проводяться слідчі дії, інформація, підкріплена документами та вилученими речовими доказами, скерована до Представництва Ради Безпеки ООН в Україні.

Читайте такожПід Краматорськом захопили "журналістів із РФ" та переносний зенітно-ракетний комплекс

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони, 18 травня українські військові затримали біля Краматорська групу терористів та російських журналістів.

За словами заступника секретаря РНБО Вікторії Сюмар, затримані журналісти LifeNews Олег Сидякін та Марат Сайченко надавали інформаційне сприяння тероризму.