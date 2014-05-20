У Слов'янському районі через активні бойові дії знеструмлені п'ять сіл

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК «Донецькобленерго», 20 травня у Слов'янському районі через пошкодження 9 ліній електропередачі відбулися відключення електроенергії, і повністю було знеструмлені 5 сіл: с.Андріївка, с.Красноармійське, с.Червоний Молочар, с.Маньки і частково с.Дунівка. Крім населення без електропостачання також залишилися очисні споруди і газова насосна станція м.Слов'янська.

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У Слов'янському РЕМ компанією ДТЕК «Донецькобленерго» були сформовані аварійні бригади, оснащені всіма необхідними матеріалами і обладнанням. Але на даний момент вони не можуть приступити до відновлювальних робіт у зв'язку з тим, що в м.Слов'янськ ведуться активні бойові дії. Ремонт пошкодженого обладнання неможливо проводити і в темний час доби, оскільки в місті з 20:00 до 6:00 введено комендантську годину.

Енергопостачальна компанія ДТЕК «Донецькобленерго» просить населення з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

У прес-службі запевнили, що компанія докладає всі можливі зусилля для якнайшвидшого відновлення електропостачання для своїх клієнтів, а також інформує про причини пошкодження електромереж та строки усунення в час отримання актуальної інформації.