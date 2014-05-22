У Польщі розповіли, що Порошенко має зробити зі своїм бізнесом, якщо переможе на виборах
Політики повинні довести, що зможуть подолати конфлікт інтересів між бізнесовою діяльністю та політичною місією, наголосив голова МЗС Польщі.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає головного фаворита президентської гонки в Україні Петра Порошенко добрим кандидатом, але відзначає, що він у разі перемоги повинен відмовитися від своєї підприємницької діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це польський міністр сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю в Rzeczpospolita.
"Порошенко є багатим чоловіком, але не перекладає рахунків з торгівлі газу з однієї купки на іншу. Він щось виробляє, має фабрики з виробництва шоколаду, суднобудівні заводи, телевізійний канал. Він справляє враження іншого типу підприємця, але перед ним будуть ті самі виклики, котрі постають перед бізнесменами, в тому числі у Західній Європі, які хочуть розпочати політичну кар'єру", - сказав Сікорський, коментуючи його підприємницьку діяльність та контакти з олігархом Дмитром Фірташем.
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"Політики повинні довести, що зможуть подолати конфлікт інтересів між бізнесовою діяльністю та політичною місією", - наголосив міністр, назвавши одним із сприйнятих на Заході способів передача активів незалежному фонду.
Сікорський позитивно оцінив свій досвід співпраці з Порошенком, котрий раніше, серед іншого, займав посаду міністра закордонних справ України.
"З політиками ніколи точно не відомо, що зроблять у майбутньому. Можу говорити лише про власний досвід. Знаю Порошенко кілька років, коли він був главою МЗС та жодного разу мене не розчарував", - сказав він, зазначивши, що обговорював з ним "складні для українців" питання.
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Сікорський також висловив думку, що з Порошенком зможуть домовитися, як західні держави, так і Москва.
Згідно останніх оприлюднених на цьому тижні соціологічних опитувань, за Порошенка готові проголосувати від близько 45 до 53% виборців в той час, як за найближчого конкурента Юлію Тимошенко 8-10%.