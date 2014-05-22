У Польщі розповіли, що Порошенко має зробити зі своїм бізнесом, якщо переможе на виборах

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає головного фаворита президентської гонки в Україні Петра Порошенко добрим кандидатом, але відзначає, що він у разі перемоги повинен відмовитися від своєї підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це польський міністр сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю в Rzeczpospolita.

"Порошенко є багатим чоловіком, але не перекладає рахунків з торгівлі газу з однієї купки на іншу. Він щось виробляє, має фабрики з виробництва шоколаду, суднобудівні заводи, телевізійний канал. Він справляє враження іншого типу підприємця, але перед ним будуть ті самі виклики, котрі постають перед бізнесменами, в тому числі у Західній Європі, які хочуть розпочати політичну кар'єру", - сказав Сікорський, коментуючи його підприємницьку діяльність та контакти з олігархом Дмитром Фірташем.

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"Політики повинні довести, що зможуть подолати конфлікт інтересів між бізнесовою діяльністю та політичною місією", - наголосив міністр, назвавши одним із сприйнятих на Заході способів передача активів незалежному фонду.

Сікорський позитивно оцінив свій досвід співпраці з Порошенком, котрий раніше, серед іншого, займав посаду міністра закордонних справ України.

"З політиками ніколи точно не відомо, що зроблять у майбутньому. Можу говорити лише про власний досвід. Знаю Порошенко кілька років, коли він був главою МЗС та жодного разу мене не розчарував", - сказав він, зазначивши, що обговорював з ним "складні для українців" питання.

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Сікорський також висловив думку, що з Порошенком зможуть домовитися, як західні держави, так і Москва.

Згідно останніх оприлюднених на цьому тижні соціологічних опитувань, за Порошенка готові проголосувати від близько 45 до 53% виборців в той час, як за найближчого конкурента Юлію Тимошенко 8-10%.