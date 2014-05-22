Яценюк закликав терміново скликати засідання Радбезу ООН: Україна надасть докази проти РФ

Українська влада закликає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН з приводу ситуації в державі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час відвідування військової частини неподалік Києва.

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“Ми звертаємося до наших партнерів у Раді Безпеки ООН терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН. Ми надамо докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту, кровопролиття, захоплення українських прикордонних застав, безуспішних захоплень та зриву президентських виборів”, - зазначив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що сьогодні вночі терористи з Росії вчинили вже четверту спробу прорватися через державний кордон України.

“Саме з боку Російської Федерації три «КамАЗи» в ескорті автомобіля “Нива” намагалися прорвати державний кордон України. Українські прикордонники відбили спробу і негайно закликали Федеральну прикордонну службу Росії з відповідною вимогою забезпечити порядок з російського боку.

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Вважаю, що заяви Російської Федерації про відведення військ від українських кордонів є блефом, оскільки навіть якщо війська відходять, то при прямому сприянні російської влади здійснюються прориви державного кордону України озброєними терористами, яких готують на території Росії”, - підкреслив глава уряду.

Яценюк наголосив, що правоохоронні органи і Служба безпеки України отримали беззаперечні докази наявності в Росії на базі військових баз центрів підготовки диверсантів і терористів, які потім приїжджають в Україну.