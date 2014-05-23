Росія скаржиться на "подвійні стандарти" ОБСЄ щодо затриманих з ПЗРК журналістів
Москва розчарована результатами обговорення питання щодо затримання в Україні журналістів російського каналу LifeNews Марата Сайченка і Олега Сидякіна під час засідання постійної ради ООН.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії, передає Радіо Свобода.
«Ми очікували чіткого і недвозначного засудження неприпустимих дій української влади, вимоги звільнити представників ЗМІ, яких незаконно утримують. На жаль, цього не сталося. Це є наслідком політики «подвійних стандартів» низки країн ОБСЄ», – мовиться у заяві російського МЗС.
18 травня у Краматорську Донецької області бійці Національної гвардії затримали двох співробітників прокремлівського телеканалу LifeNews. Українські силовики та представники влади заявляють, що ті співпрацювали з терористами і перевозили, зокрема, переносний зенітно-ракетний комплекс у своїй автівці. Заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар назвала діяльність затриманих «класичним прикладом інформаційного супроводу терористів».
Тим часом міжнародні організації із захисту прав журналістів та Росія вимагають негайно звільнити затриманих.