Росія скаржиться на "подвійні стандарти" ОБСЄ щодо затриманих з ПЗРК журналістів

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії, передає Радіо Свобода.

«Ми очікували чіткого і недвозначного засудження неприпустимих дій української влади, вимоги звільнити представників ЗМІ, яких незаконно утримують. На жаль, цього не сталося. Це є наслідком політики «подвійних стандартів» низки країн ОБСЄ», – мовиться у заяві російського МЗС.

18 травня у Краматорську Донецької області бійці Національної гвардії затримали двох співробітників прокремлівського телеканалу LifeNews. Українські силовики та представники влади заявляють, що ті співпрацювали з терористами і перевозили, зокрема, переносний зенітно-ракетний комплекс у своїй автівці. Заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар назвала діяльність затриманих «класичним прикладом інформаційного супроводу терористів».

Тим часом міжнародні організації із захисту прав журналістів та Росія вимагають негайно звільнити затриманих.