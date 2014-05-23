На Луганщину з Росії намагалися проїхати 4 вантажівки зі зброєю - прикордонники

Сьогодні вночі на територію Луганської області з Росії намагалися проїхати 4 вантажівки зі зброєю.

Як повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, 22 травня від штабу Антитерористичного центру прикордонники отримали інформацію про ймовірну спробу завезення на територію України зброї та боєприпасів на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Свердловськ» Луганського загону.

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До місця можливого порушення кордону оперативно висунулися резерви прикордонного загону. О 1.30 до державного кордону зі сторони Росії під’їхали 4 «КамАЗа» у супроводі озброєних людей, які розпочали підготовку до порушення автомобілями державного кордону, однак за деякий час відмовилися від своїх намірів та повернулися вглиб Російської Федерації.

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За даною інформацією українські прикордонники поінформували прикордонну службу ФСБ РФ. Однак російська сторона факт присутності автомобілів на кордоні заперечує. Оперативна реакція на дану подію з їхнього боку відсутня.