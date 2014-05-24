Будинок профспілок в Одесі визнали "речовим доказом"

Про це повідомив очільник одеської міліції Іван Катеринчук на своїй сторінці у Facebook.

"Слідчий, який веде розслідування щодо трагічних подій 2 травня в Одесі, визнав речовим доказом будинок профспілок на Куликовому полі", - написав він.

На будівлю було накладено адміністративний арешт з метою не допустити знищення речових доказів. Доступ до будівлі закритий для всіх, крім працівників, за рішенням Приморського районного суду міста Одеси.

Читайте такожВ Будинку профспілок в Одесі 32 людини загинули від отруєння хлороформом - МВС"З метою забезпечення виконання рішення суду, зводяться захисні споруди для недопущення несанкціонованого доступу всередину будівлі. Міліцією в свою чергу організована охорона зазначеної будівлі і патрулювання прилеглої території, а також контрольно-пропускний режим, метою якого є допуск в адміністративне приміщення виключно працівників профспілок", - повідомив Катеринчук.

Також він попросив одеситів і гостей міста з розумінням поставитися до даних заходів.

"Запевняємо, що вони спрямовані виключно на максимально швидке і об'єктивне розслідування причин цієї страшної трагедії", - завершив голова УМВС.