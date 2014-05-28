В ході АТО зруйнований фасад будівлі донецького аеропорту
10:40, 28 травня 2014Політика
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Фасад аеропорту Донецька їм. Сергія Прокоф'єва після антитерористичної операції (АТО) виявився повністю зруйнований.
При проведенні АТО був зруйнований фасад аеропорту / REUTERS
При цьому каркас будівлі встояв, інфраструктура, що дозволяє безпечно приймати і відправляти літаки, збережена, повідомляє 62.ua.
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Як повідомляв УНІАН, 26 травня українські військові розпочали активну фазу АТОпроти терористів, які спробували захопити міжнародний аеропорт в Донецьку. Проти терористів були задіяні 2 літаки Міг-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони очистили територію, з вертольота був висаджений десант. Зараз аеропорт контролюється українськими військовими.
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