В ході АТО зруйнований фасад будівлі донецького аеропорту

При цьому каркас будівлі встояв, інфраструктура, що дозволяє безпечно приймати і відправляти літаки, збережена, повідомляє 62.ua.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня українські військові розпочали активну фазу АТОпроти терористів, які спробували захопити міжнародний аеропорт в Донецьку. Проти терористів були задіяні 2 літаки Міг-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони очистили територію, з вертольота був висаджений десант. Зараз аеропорт контролюється українськими військовими.