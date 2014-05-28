Порошенка закликали зупинити кровопролиття у східних регіонах

Пріоритетним завданням нової влади має стати припинення кровопролиття і відновлення миру на Південному Сході, а також відродження регіону. Про це заявила Наталія Королевська у своїй заяві-зверненні до новообраного президента України Петра Порошенка. За її словами, саме це рішення дозволить реально забезпечити об'єднання країни і всього українського народу.

«За останні кілька місяців я об'їхала всі регіони Півдня та Сходу нашої країни. Побувала в усіх «гарячих» точках, бачила жахи збройного конфлікту, біль і страх в очах тисяч людей, яким як ніколи необхідна увага та підтримка. Результати ж голосування свідчать, що українці хочуть жити в мирній, єдиній країні. Тому пріоритетним завданням нової влади має стати припинення кровопролиття на Південному Сході та відродження регіону», - підкреслила вона.

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Наталія Королевська закликала нового главу держави особливу увагу звернути і на соціальний захист громадян. «Це дозволить зберегти соціальний мир і не допустити потрясінь, які можуть дестабілізувати ситуацію й уповільнити перетворення», - висловила впевненість екс-міністр соціальної політики.

Крім того, вона нагадала п'ятому президенту України, що довіра, надана йому громадянами країни - це не тільки можливість провести зміни, а також і величезна відповідальність. «Люди вимагають розбудови нової країни - з ефективною владою, сучасною економікою та надійними гарантіями соціального захисту. Впевненість у завтрашньому дні, розуміння того, що держава прийде тобі на допомогу в складній ситуації - це необхідні умови для того, щоб відчути зміни на краще», - сказала вона.

Разом з тим Наталія Королевська побажала главі держави успіхів у виконанні найважливішої місії - служіння народу України: «Сподіваюся, що всі розсудливі сили підтримають Вас в процесі зміцнення української державності, налагодження діалогу між регіонами і зростання рівня соціального захисту громадян нашої країни».