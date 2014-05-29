Серед бойовиків посилилася паніка та розбіжності, вони почали "зливати" інформацію штабу АТО

Деякі бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» почали співробітничати з керівництвом АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

«Серед членів «ДНР» посилилася паніка і розбіжності. Бойовики стали з недовір'ям ставитися до свого начальства і почали співробітничати з керівництвом АТО. Вони надають дані про розміщення своїх груп і вогняні точки, про переміщення. На сьогодні є інформація про захоплені об'єкти, про місця їхньої дислокації», - говориться в повідомленні.

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Водночас, в ОДА відзначили, що «спроби бойовиків протистояти діям українських силовиків посилюють криміногенну ситуацію в регіоні».

Як повідомляв УНІАН, 28 травня керівник оперативної групи з інформування про АТО Владислав Селезньов повідомив журналістам з місця подій по телефону, що «Абвер» намагався зв'язатися з керівництвом АТО, щоб провести переговори для забезпечення особистої безпеки і відходу із зони АТО.

«Частина бойовиків готова до співпраці. Під час певних дій у Донецьку, у мене є інформація, що «Абвер» особисто вимагав зв'язатися з керівництвом АТО заради того, щоб провести переговори», - заявив Селезньов.

За його словами, «керівництво АТО заявило, що переговори можуть відбутися лише за умови, коли терористи складуть зброю і здадуться. Лише за таких умов їм гарантується безпека і лише за таких умов можливі будь-які переговори».