До керівництва АТО ввели людей з бойовим досвідом в Іраку - Тимчук

У керівництво антитерористичної операції введені люди, які мають досвід забезпечення порядку під час виборів в Іраку.

Про це на прес-конференції повідомив координатор групи «Інформаційний Супротив» Дмитро Тимчук.

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"Вселяє надію те, що проведена певна ротація в штабі АТО. Прийшли люди, які мають досвід того ж Іраку, це вже не кабінетні та паркетні генерали, а люди, які реально працювали в подібних ситуаціях, і це вселяє певні надії", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також в Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Українська влада, а також лідери ЄС і США переконані, що Росія шляхом дестабілізації ситуації і провокацій в південних і східних областях України намагається зірвати президентські вибори, призначені на 25 травня.

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15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

13 травня «співголова тимчасового уряду» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявив, що «ДНР» просить Росію розглянути питання про її входження до складу Російської Федерації, а також про те, що виборів президента України 25 травня на території Донецької області не буде.