Доній вважає, що першочергове завдання новообраного президента - кадрові ротації

Перше, що має зробити Петро Порошенко на посаді президента України — це провести грамотну кадрову ротацію в структурах виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Олесь Доній сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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Доній зазначив, що виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов не спромігся впоратися з викликами, в тому числі і щодо військової агресії, і тому перед новим президентом завдання буде складнішим.

“Турчинов не справився з поставленими завданнями і тому перед новим президентом в першу чергу стоїть питання кадрових призначень. Це - міністр закордонних справ, міністр оборони, голови обласних адміністрацій. Це не так багато, це те, на що він може впливати”, - сказав Доній.

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Також народний депутат додав, що кадрові призначення - це перша перевірка, яку має пройти новообраний глава держави.