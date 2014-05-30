На кордоні з Росією затримано мікроавтобуси зі зброєю та боєприпасами
10:50, 30 травня 2014Політика
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На українсько-російському кордоні вночі прикордонники затримали 3 мікроавтобуси зі зброєю та боєприпасами.
Прикордонники затримали 13 осіб, які перевозили зброю / фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ і зв'язків з громадськістю адміністрації Державної прикордонної служби, спочатку був зупинений автомобіль Mercedes Vito, який повинен був зустрічати і супроводжувати автомобілі з Росії. А через деякий час затримали 2 «Газелі», які рухалися з російської сторони.
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В цілому, з автомобілів вилучено 28 автоматів АК, 6 кулеметів, 3 гранатомети типу «Муха», 4 снайперські гвинтівки і 40 ящиків з боєприпасами і гранатами.
Серед пасажирів «Газелі» була жінка, яка при собі мала $10 тис. В цілому, прикордонники затримали 13 осіб.
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