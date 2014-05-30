Пентагон: Росія відвела більшу частину своїх військ від кордону з Україною

За оцінками американських експертів, до 40 тисяч російських військовослужбовців були сконцентровані біля кордону з Східною Україною, де відбуваються зіткнення між українськими силовиками і проросійськими сепаратистами, передає “Голос Америки”.

Представники Пентагону виступали на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені робити публічні заяви про чисельність угруповання, яке ще там залишилося.

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Міністр оборони США Чак Гейґел не розкрив жодних деталей журналістам, які супроводжували його в ході 12-денного закордонного турне. Водночас він назвав відведення військ обнадійливим.

«Вони не знаходяться там, де мають бути, і не будуть перебувати, поки всі війська, розміщені біля цього кордону пару місяців тому, не заберуться звідти», – сказав Гейґел.

«Ми знаємо, що тисячі російських військових були відведені від кордону і зараз залишають район. Але ми також знаємо, що залишаються тисячі російських військовослужбовців, які поки не зрушили з місця», – сказав Гейґел.

За словами Гейґела, він не обговорював відведення військ зі своїм російським колегою.

Тим часом, у Держдепартаменті США заявили, що необхідно знизити напруженість у кризовій обстановці, і закликали Росію чинити тиск на сепаратистів, щоб вони припинили боротьбу і звільнили групу міжнародних спостерігачів, які були затримані в Східній Україні цього тижня.

«Якщо розглядати проблему широко, то наша точка зору полягає в тому, що деескалація – це правильний шлях розвитку ситуації», – заявила представник Державного департаменту Джен Сакі, водночас зауваживши, що вона не знає про випадки застосування українськими силовиками надмірних методів при спробах придушення виступів сепаратистів, як це стверджує російська сторона.

Сакі також назвала неприпустимим затримання сепаратистами чотирьох спостерігачів ОБСЄ і закликала до їх негайного звільнення.