Бойовики захопили військову частину в Луганську, силовиків вишикували на плацу - ЗМІ
03:35, 04 червня 2014Політика
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Бойовики встановили контроль над військовою частиною внутрішніх військ, яка дислокується в Луганську, військовослужбовці здалися і зараз вишикувані на плацу.
Терористи захопили військову частину в Луганську / REUTERS
Про це повідомив РИА Новости в середу один з бойовиків.
"Всі військові здалися. В даний час їх вишикували на плацу і вирішують, що з ними робити далі", - розповів співрозмовник агентства.
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За його даними, серед бойовиків досить багато отримали поранення. Чи є загиблі, він не уточнив.
Як повідомлялося, увечері 3 червня, понад 300 озброєних злочинців оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України, яка дислокується в Луганську.
Станом на 00:35 - бій у Луганську тривав.
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