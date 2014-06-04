Бойовики захопили військову частину в Луганську, силовиків вишикували на плацу - ЗМІ

Про це повідомив РИА Новости в середу один з бойовиків.

"Всі військові здалися. В даний час їх вишикували на плацу і вирішують, що з ними робити далі", - розповів співрозмовник агентства.

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За його даними, серед бойовиків досить багато отримали поранення. Чи є загиблі, він не уточнив.

Як повідомлялося, увечері 3 червня, понад 300 озброєних злочинців оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України, яка дислокується в Луганську.

Станом на 00:35 - бій у Луганську тривав.