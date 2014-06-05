Ляшко отримав найвищу підтримку виборців з неповною середньою освітою - екзит-пол

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна, презентуючи остаточні підсумки екзит-полу, проведеного в день виборів президента України 25 травня.

Зокрема, згідно з даними екзит-полу, спостерігається тенденція, що найвищу підтримку Ляшко отримав від виборців з неповною середньою освітою (9 класів) загальноосвітньої школи — 10% та від виборців з незакінченою вищою освітою (студентів) — 13,5%.

Водночас серед виборців з вищою освітою підтримка Ляшка становила всього 6,1%.

За словами Бекешкіної, протилежна картина спостерігається з підтримкою Порошенка. Найвищу підтримку він має серед виборців з вищою освітою — 59,1% і найнижчу - серед студентів та тих, хто закінчив лише 9 класів, — 51,3 та 51% відповідно.

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Простежується також залежність рівня підтримки від освіти виборців ще одного кандидата у президента Юлії Тимошенко. Найбільше її підтримали люди з неповною середньою освітою — 18,7%, найменше — люди з вищою освітою — 10,2%.

Також соціолог констатувала, що однією з несподіванок президентських виборів стала підтримка новообраного президента Порошенка в усіх регіонах країни. Навіть на сході його підтримали 39% із тих, хто прийшли на виборчі дільниці.

Водночас, вона зауважила, що такий високий рівень підтримки Порошенка на сході багато в чому зумовлений низькою явкою в Луганській та Донецькій областях, яка, в свою чергу, обумовлена ситуацією в східній Україні.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України відбулись 25 травня 2014 року.

Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, Порошенко отримав 54,7% голосів виборців (за нього проголосували 9 млн 857 тис 308 громадян), Тимошенко — 12,81% (2 млн 310 тис. 50), Ляшко — 8,32% (1 млн 500 тис 377), Анатолій Гриценко — 5,48% (989 тис 29), Сергій Тігіпко — 5,23% (943 тис 430), Михайло Добкін — 3,03% (546 тис 138), Вадим Рабінович — 2,25% (406 тис 301).

Решта кандидатів на пост президента отримали менше 2% голосів виборців.