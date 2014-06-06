Рада продовжить роботу о 10-ій годині в суботу

14:11, 06 червня 2014
Політика
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Сьогоднішнє засідання ВР закрито

Завтра Порошенко в Раді складе присягу

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський нагадав, що завтра о 10-й годині відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому Петро Порошенко складе присягу президента України.

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