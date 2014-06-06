Рада продовжить роботу о 10-ій годині в суботу
14:11, 06 червня 2014Політика
0 0
Сьогоднішнє засідання ВР закрито
Завтра Порошенко в Раді складе присягу
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський нагадав, що завтра о 10-й годині відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому Петро Порошенко складе присягу президента України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter