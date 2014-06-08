На Донеччині вночі обстріляли будинок голови місцевої організації чорнобильців

Опівночі в селищі Ольховчик (Шахтарськ) був обстріляний будинок голови місцевої організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" Анатолія Піддубного, повідомляє "Новости Донбасса".

Після обстрілу у двір влетіла пляшка з "коктейлем Молотова".

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У будинку в цей час перебував сам господар, його дружина, дочка та онука. «Це було в ніч з 6 на 7 червня в 0:15», - розповів він. Спочатку по дому справили 5-6 пострілів з помпової рушниці, а через деякий час закидали пляшками з горючою рідиною. Пожежу вдалося вчасно загасити.

Піддубний не виключає, що напад пов'язаний з політикою. Один з його родичів на президентських виборах обіймав посаду заступника голови обласної виборчої комісії.