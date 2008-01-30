Мін‘юст згоден відновити фінансування політичних партій

Міністерство юстиції України звернулося до уряду з поданням щодо відновлення державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій БОГДАН сьогодні у ході засідання круглого столу, присвяченого європейським правилам протидії корупції у фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, А.БОГДАН нагадав, що Законом України "Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" згадані норми виключено із закону про політичні партії та з Бюджетного кодексу України.

Водночас, повідомив заступник міністра юстиції, Мін‘юст планує розробити протягом 2008 року законопроект про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо фінансування політичних партій.

Серед норм, що будуть запропоновані у законопроекті, передбачається встановити критерії державної підтримки політичних партій; публічності пожертвувань політичним партіям та введення обмеження розміру таких пожертвувань; запровадження спеціального обліку прямих та непрямих витрат, пов’язаних з виборчими кампаніями стосовно кожної політичної партії, кожного списку кандидатів. Крім того, планується визначити критерії подання та оприлюднення регулярних звітів політичних партій; ведення незалежного спостереження за фінансуванням політичних партій та виборчих кампаній; а також встановлення ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за порушення правил щодо фінансування політичних партій та виборчих кампаній.

За словами А.БОГДАНА, до цієї роботи планується запросити інститути громадянського суспільства, а також європейські інституції.

Заступник міністра юстиції наголосив, що фінансування діяльності політичних партій, і виборчих кампаній зокрема, є визнаною європейською практикою.

Андрій Богдан нагадав, що Україною взято до виконання документи Ради Європи, серед яких Рекомендації про фінансування політичних партій (ПАРЄ 2001), Правила щодо фінансування політичних партій (Венеціанська Комісія 2001), Рекомендації про єдині правила проти корупції при фінансуванні політичних партій і виборчих кампаній (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи 2003).