ГПУ порушила справу стосовно генпрокурора ДНР за підозрою в тероризмі

Слідство встановило, що "у травні цей радикально налаштований громадянин брав участь у терористичній організації ДНР, протидіяв органам державної влади України і місцевого самоврядування. Так, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади він був призначений на посаду генерального прокурора ДНР", - говориться в повідомленні на сайті ГПУ.

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Дії Равіля Халікова кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації").

Равіль Халіков є заступником керівника Міжрегіональної громадської організації "Мордовское землячество" (Росія), проживає в Москві.