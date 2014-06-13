Терористи звільнили проукраїнського активіста Миколу Рудого, викраденого 9 червня



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили родичі активіста. За їхніми словами, у Рудого зараз прострелена нога, а на тілі є множинні синці та садна від побиття його прикладами.

Родичі також розповіли, що вчора, 11 червня, на одному з сепаратистських блокпостах вони виявили викрадений автомобіль Рудого «Ладу», який «стояв без номерів і весь побитий». Сьогодні ж терористи звільнили Рудого, сказавши йому в слід, що відпускають, «тому що журналісти дуже розсмерділися».

Читайте такожНа Донбасі терористи викрали проукраїнського активіста Миколу Рудого - очевидці

Родичі активіста повідомили, що тепер вони відвезуть його в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Рудий взявся довести з Красного Лиману на автомобілі своїх знайомих двох жінок - матір з донькою до залізничної станції Сіверськ.

Але, за словами очевидців, цей автомобіль в селі Закотне зупинили терористи, база яких розташувалася в цьому населеному пункті.

Пасажирів, яких Рудий віз на станцію Сіверськ, відпустили, а його самого затримали.