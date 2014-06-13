У ході АТО у Маріуполі затримано 11 терористів, ситуація у місті стабільна - Аваков

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Міністр МВС Арсен Аваков.

"Затримано 11 терористів, знешкоджено дві фугасні міни. На блокпосту у бік Донецька затримали автомобіль, який намагався прорватися в бік Донецька - автомобіль повністю завантажений озброєнням. Ситуація в місті стабільна", - написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Маріуполі проходила спецоперація АТО. Всі ключові опорні пункти терористів взяті силовиками під контроль.