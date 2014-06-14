Аваков звинуватив Махніцького у брехні

Про це Аваков написав на на своїй сторінці у Facebook.

"Бути в. о. генпрокурора – не означає мати право на брехню. Сьогодні в. о. генпрокурора оприлюднив брехню про те, що МВС перешкоджає розслідуванням щодо екс-беркутівців, які здійснили злочини на Майдані.В.о. сьогодні заявив, що підозрюваних екс-беркутівців навмисно відправили в зону АТО, приховуючи їх від розслідування. Все це безсовісна брехня: ні один обвинувачений не був відряджений в зону АТО", - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, Махніцький заявив, що деякі посадові особи МВС здійснюють приховану протидію розслідуванню масових вбивств на Майдані.

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Серед іншого він зазначив, що керівництвом МВС без узгодження з Генпрокуратурою прийнято рішення про відрядження бійців полку спеціального призначення (колишніх працівників «Беркуту») при ГУ МВС України в м. Києві до Донецької та Луганської областей для участі в антитерористичній операції.

При цьому, як зазначив в.о. генпрокурора, частина цих бійців відряджена на схід зі зброєю, яка перевіряється на предмет використання під час масових розстрілів у центрі Києва.

У Міністерстві внутрішніх справ спростовують заяву в.о. генпрокурора Олега Махніцького про направлення на схід України для участі в антитерористичній операції колишніх бійців столичного полку спецпідрозділу МВС «Беркут» для уникнення відповідальності.

«До працівників, які відбували в район проведення антитерористичної операції, Генеральною прокуратурою України не було висунуто жодних обвинувачень щодо вчинення ними злочинних дій, а також не було обрано запобіжних заходів.

Крім того, до Генеральної прокуратури України з Міністерства внутрішніх справ не надсилалося будь-яких листів, на які посилаються інтернет-видання, стосовно припинення кримінальних проваджень щодо подій, під час масових акцій протесту у місті Києві», - сказано у повідомленні міністерства.