Кернес планує повернутися до Харкова 17 червня

Важко поранений під час замаху Харківський міський голова Геннадій Кернес у вівторок, 17 червня, планує повернутися до Харкова.

Цю інформацію УНІАН підтвердив керівник департаменту масових комунікацій та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

«Так, підтверджую», - сказав Сидоренко.

За його словами, мер Харкова має прибути чартерним рейсом до міжнародного аеропорту «Харків» 17 червня близько 15.00.

Сидоренко зауважив, що одразу після прибуття до Харкова в аеропорту Кернес проведе зустріч з журналістами. За його словами, мер почувається добре, тому зможе поспілкуватися з представниками ЗМІ.

Сидоренко додав, що Кернес продовжуватиме лікування за кордоном, однак не уточнив, коли мер знову виїде із Харкова.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітини та черевної порожнини. Його прооперували у харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебуває й досі.

