У лікарні помер помічник лідера донецьких терористів - ЗМІ

Про це повідомляє "Острів" з посиланням на джерело в облвідділі. За його словами, Ялі помер 13 червня - його поранення (осколкові в голову) були несумісні з життям.

12 червня біля захопленої сепаратистами будівлі Донецької облдержадміністрації стався вибух, в результаті якого був серйозно поранений член "тимчасового уряду ДНР" Ялі.

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У лікарнях Донецька померло ще кілька постраждалих від вибуху біля ОДА. Всього до лікарень були доставлено 8 поранених.

Ялі в 2009 році був оголошений у федеральний розшук Росії за звинуваченням в екоциді (масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, вчинення інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу). Свого часу він був засуджений в Донецьку за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.