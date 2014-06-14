У Донецьку вдень у районі аеропорту було чути постріли

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Вдень у районі Донецького аеропорту було чути постріли, але в цілому обстановка в місті стабільна, як і раніше обмежено пересування транспорту по вул. Артемівської з боку Ясинуватої, по вул.Стратонавтів від Красноармійського шосе до вул.Артемівської, по пр. Київський від пр.Партизанский до аеропорту», - сказано в повідомленні.

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Збоїв в роботі підприємств життєзабезпечення, в тому числі і КП «Донецькміськводоканал», немає. У міськраді пояснили, що, якщо в будинку відсутня вода, необхідно звернутися в диспетчерську службу водоканалу для з'ясування причини зупинки водопостачання.

Також у міськраді нагадали, що в місті працює «Гаряча телефонна лінія» 15-84 або 335-27-85, і, зателефонувавши за цими телефонами, жителі можуть повідомити про всі нестандартні ситуації в кожному з районів міста.