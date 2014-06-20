ЗМІ: Презентацію мирного плану Порошенка в РБ ООН перенесли на вимогу Росії
10:51, 20 червня 2014Політика
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Мирний план Петра Порошенка мали презентувати на засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, але на вимогу російської сторонни зібрання перенесли.
Учора мала зібратися Рада Безпеки ООН / un.org
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Засідання Ради Безпеки мало відбутися вчора ввечері, але з'ясувалось, що російська сторона не встигає підготувати свою відповідь на виступ помічника Генсека ООН Івана Шимоновича. Як відомо, доповідь стосувалась ситуації з дотриманням прав людини на окупованому півострові Крим та на Сході України.
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