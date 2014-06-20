ЗМІ: Презентацію мирного плану Порошенка в РБ ООН перенесли на вимогу Росії

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Засідання Ради Безпеки мало відбутися вчора ввечері, але з'ясувалось, що російська сторона не встигає підготувати свою відповідь на виступ помічника Генсека ООН Івана Шимоновича. Як відомо, доповідь стосувалась ситуації з дотриманням прав людини на окупованому півострові Крим та на Сході України.

Читайте такожУ Криму порушуться права проукраїнських громадян - доповідь ООНПрезентовану напередодні в Женеві позицію верховного комісара ООН з прав людини, російський МЗС розкритикував та назвав "заангажованою", а також такою, що "не відображає дійсності".