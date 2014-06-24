Порошенко і Штайнмайер обговорили новий формат безпеки з гарантіями для України
15:27, 24 червня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтнер Штайнмайер обговорили на зустрічі необхідність введення нового формату безпеки з діючими гарантіями для України.
фото Reuters
Петро Порошенко запропонував Франка-Вальтнеру Штайнмайеру почати роботу над спільними українсько-німецькими проектами на сході України, спрямованими на відновлення економіки регіону та створення нових робочих місць, передає ZN.UA.
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У свою чергу німецький міністр позитивно оцінив друге засідання тристоронньої контактної групи в Донецьку і зазначив, що цей успіх став можливим завдяки роботі міністра закордонних справ Павла Клімкіна, другого президента Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова і спеціального представника голови ОБСЄ Хайді Тальявіні.
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