Порошенко і Штайнмайер обговорили новий формат безпеки з гарантіями для України

Петро Порошенко запропонував Франка-Вальтнеру Штайнмайеру почати роботу над спільними українсько-німецькими проектами на сході України, спрямованими на відновлення економіки регіону та створення нових робочих місць, передає ZN.UA.

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У свою чергу німецький міністр позитивно оцінив друге засідання тристоронньої контактної групи в Донецьку і зазначив, що цей успіх став можливим завдяки роботі міністра закордонних справ Павла Клімкіна, другого президента Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова і спеціального представника голови ОБСЄ Хайді Тальявіні.