Порошенко вручив вдові генерала Кульчицького грамоту про присвоєння її чоловікові Героя України
Президент України Петро Порошенко зустрівся з родиною Сергія Кульчицького та вручив вдові грамоту про присвоєння її чоловікові звання Героя України та орден "Золота зірка".
Вдові він вручив грамоту про присвоєння її чоловіку звання Героя України та орден "Золота зірка", повідомляє ТСН.
"Наскільки важливо, коли генерал в атаку іде, не ховаючись за спини солдат і офіцерів. Перший справжній герой, який це демонстрував в бою", - відзначив Порошенко.
Обставини загибелі генерала будуть ретельно розслідувані, обіцяє президент. А на прикладі героїзму Сергія Кульчицького – справжнього бойового, а не кабінетного генерала – виховуватимуть майбутні покоління українських воїнів.
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"У своїй інавгураційній промові я сказав, що зроблю все можливе для того, щоб в Україні звання генерала асоціювалося з героєм, а не корупціонером. Мушу сказати, що перший, хто підходить – це шановний Сергій Петрович", - зізнався глава держави.
Генерал-майор Сергій Кульчицький загинув 29 травня під час Антитерористичної операції на сході України. Він був на борту гелікоптера, який бойовики збили під Слов'янськом. Тоді загинули 12 військовослужбовців.
Генерал Кульчицький загинув у свій останній день перебування в зоні АТО.