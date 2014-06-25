Близько 250 бойовиків просуваються до позицій сил АТО під Краматорськом - експерт

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.Читайте такожБойовики обстріляли позиції сил АТО в Антрациті, можливо застосовувалися артилерійські знаряддя - Тимчук

"Під Краматорськом спостерігається активність бойовиків. Виявлено переміщення до позицій сил АТО груп терористів загальною чисельністю близько 250 осіб", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, вчора Президент Петро Порошенко повідомив про те, що не виключає дострокової відміни режиму припинення вогню. Бойовики порушують умови перемир'я, оголошеного до 27 червня.