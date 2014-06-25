Близько 250 бойовиків просуваються до позицій сил АТО під Краматорськом - експерт
07:53, 25 червня 2014Політика
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За оперативними даними групи "Інформаційний опір" під Краматорськом активізували свою діяльність бандформування.
REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.Читайте такожБойовики обстріляли позиції сил АТО в Антрациті, можливо застосовувалися артилерійські знаряддя - Тимчук
"Під Краматорськом спостерігається активність бойовиків. Виявлено переміщення до позицій сил АТО груп терористів загальною чисельністю близько 250 осіб", - підкреслив експерт.
Нагадаємо, вчора Президент Петро Порошенко повідомив про те, що не виключає дострокової відміни режиму припинення вогню. Бойовики порушують умови перемир'я, оголошеного до 27 червня.
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