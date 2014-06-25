Російські терористи відчувають безкарність попри декларативні заяви РФ - МЗС України

Як зазначається у заяві, на тлі зусиль України реалізувати мирний план президента України Петра Порошенка і запобігти подальшим жертвам на сході України підтримувані російською стороною незаконні збройні формування продовжують цинічно вбивати українських громадян.

Вчора ввечері під Слов’янськом пострілом з ПЗРК був збитий вертоліт Мі-8, у результаті чого загинуло 9 українських військовослужбовців. Протягом дня внаслідок обстрілу терористами блокпосту ЗСУ загинуло ще 2 та поранено 4 військовослужбовця.

Загалом з 20 червня сталося понад 40 інцидентів із застосуванням зброї з боку терористів.

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«Вкотре переконуємося, що проросійським терористам не потрібен мир, вони прийшли із війною і не зупиняться ні перед чим у знищенні миру і безпеки в Україні. Цинізм російських бандитів поширюється навіть на дітей. 24 червня бойовики вкотре перешкодили евакуації 35 дітей з обмеженими можливостями Краматорського дитячого будинку "Антошка" до Харківської області. Лише завдяки втручанню персоналу дитбудинку терористам не дали вивезти силоміць дітей у Ростовську область Росії», - йдеться у заяві.

Як наголошують у МЗС, «усі ці жахливі випадки свідчать, що, попри декларативні заяви Російської Федерації, російські терористи відчувають безкарність та заохочення. Москва жодного разу не засудила терористичні акти, принципово не висловлює співчуття з приводу численних жертв, яких ледь не щодня зазнає Україна від зброї бойовиків і терористів. Україна закликає своїх міжнародних партнерів та увесь цивілізований світ солідаризуватися у масштабній протидії агресії, яка чиниться на сході нашої держави».

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня президент Володимир Путін запропонував Раді федерації скасувати дозвіл від 1 березня на використання збройних сил РФ на території України.