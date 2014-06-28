Росія звинуватила Україну в "необґрунтованих територіальних претензіях"

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ (МЗС) Росії. У російському відомстві визнали, що у зв'язку з цим актуальна "як така" ідея надання допомоги Україні в галузі прав людини з боку міжнародного співтовариства. "Країна справді її потребує. Київ це визнав і сам звернувся за сприянням", - написано в документі.

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Разом з тим, Росія розкритикувала прийняту 27 червня Радою ООН з прав людини резолюцію щодо надання допомоги Україні в галузі прав людини. "На жаль, текст резолюції свідчить про те, що РПЛ використовували в кон'юнктурних цілях для висування і підкріплення необґрунтованих політичних і територіальних претензій, дискусія за яким в принципі недоречна", - заявили в російському МЗС.

Там наполягають, що в ході консультацій закликали українську делегацію і "тих, хто за нею стоїть", відмовитися від такого "неконструктивного настрою і зосередитися на правозахисних питаннях". Російські дипломати вважають, що резолюцію підтримали країни Заходу, які "зіграли непривабливу роль у дестабілізації обстановки в Україні, і їх традиційні союзники".

Нагадаємо, 27 червня на 26-й сесії Ради з прав людини ООН прийняли резолюцію про співпрацю та допомогу Україні. Резолюцію підтримали 23 делегації, проти висловилися 4 і 19 - утрималися. Головними пунктами резолюції є: проведення реформ з боку української влади і здачі зброї з боку членів збройних груп.