Рада ООН прийняла резолюцію щодо України

Як повідомляє Центр новин ООН, резолюцію підтримали 23 делегації, проти висловилися 4 і 19 - утрималися.

Співавтори резолюції рішуче засудили насильство і порушення, вчинені незаконними збройними групами, включаючи викрадення, незаконні затримання, вбивства, тортури і жорстоке поводження, зникнення і утиск журналістів, міжнародних спостерігачів та інших осіб.

В резолюції міститься заклик до членів усіх незаконних збройних груп негайно роззброїтися і звільнити затриманих, а також звільнити зайняті адміністративні будівлі згідно з положеннями Женевської спільної заяви.

Автори резолюції вітали проведення 25 травня 2014 року президентських виборів в Україні. Разом з тим, вони висловили занепокоєння тим, що «окремі особи не змогли взяти участь у голосуванні в деяких місцях Луганської та Донецької областей внаслідок систематичних дій незаконних збройних груп зі зриву виборів, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

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У резолюції йдеться про необхідність негайного припинення всіх актів дискримінації та утисків, у тому числі в Криму. «Рада закликає до негайного припинення всіх актів дискримінації та утисків, зокрема щодо осіб, які належать до меншин і корінних народів, а також інших жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, які не підтримали незаконний референдум, включаючи етнічних українців і кримських татар», - наголошується в документі.

У ньому говориться, що всі зацікавлені сторони в Україні повинні сприяти створенню безпечних і сприятливих умов для журналістів з тим, щоб вони могли незалежно і без необґрунтованого втручання виконувати свою роботу.

Ця резолюція закликає уряд України продовжувати зусилля з проведення реформ, спрямованих на зміцнення захисту прав людини всіх громадян, верховенства закону і демократії, зокрема у сферах, визначених місією зі спостереження.