Міноборони: Захоплений вчора танк в зоні АТО потрапив в Україну з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник начальника Головного командного центру ЗСУ Юрій Миколенко на брифінгу.

Представник Міноборони нагадав, що на сході України вилучається дуже багато військової техніки, яка, за його словами, ймовірніше всього, потрапляє на територію Луганської та Донецької областей з Росії. Зокрема, він нагадав про захоплення танку Т-64 БВ 28 червня, який внаслідок військових дій було відбито українськими військовими.

“По тим даним, які є, номери агрегатів, акумуляторна батарея, виготовлена в Санкт-Петербурзі, ми можемо зробити висновки, що танк прибув з РФ”, - сказав Миколенко.

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За його словами, танк був на обліку у військовій частині №205 міста Будьонівська (РФ).

Танк було виготовлено 1987 року на території СРСР в місті Харкові та направлений до Росії.

Наразі танк проходить ідентифікацію.

Представник Міноборони додав, що танк може бути використаний проти тих людей, які застосовували його проти народу України.

“Іноземна зброя попадає до рук сепаратистів, які використовують її проти народу України. Ми можемо використати її проти тих людей, які використовують її проти нас”, - сказав він.