За минулу добу втрат з боку українських військових немає - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив прес-секретар Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«За минулу добу втрат з боку українських військовиків, з боку сил АТО немає. Однак не припиняється підтримка Росією терористичних угруповань, зокрема зброєю і боєприпасами, які були захоплені у Криму на арсеналах Збройних сил України, - сказав Лисенко. - Підвозиться спорядження під виглядом гуманітарної допомоги, йде поповнення терористичних груп новими бойовиками. Є сигнали про передачу терористам важкої бронетехніки».Читайте такожУкраїнські військові роблять усе можливе для безпеки журналістів - РНБО

За словами Лисенка, є інформація про пересування танка на автомобільній платформі по вулицях Луганська. походження цієї техніки уточнюється.

«Зафіксовані порушення терористами режиму припинення вогню в зоні АТО. Зокрема, 29 червня о 14.25 під час проходження колони Прикордонної служби на ділянці Дмитрівка Донецького загону на фугасній міні підірвався автомобіль. У результаті один прикордонник одержав поранення», - сказав Лисенко.

Він повідомив, що військова авіація Росії здійснювала демонстративні польоти уздовж кордону з Україною. «Вертоліт Мі-8 було помічено неподалік пункту пропуску Маринівка у Донецькій області. А 29 червня під селом Бірюкове Луганської області, за 4 км від державного кордону, підрозділ українських десантників знищив безпілотний літальний апарат, що порушив повітряний простір України з території Російської Федерації», - сказав Лисенко, підкресливши, що збитий безпілотник не мав пізнавальних знаків.Читайте такожБойовики намагаються перенести терористичні акції у Харківську область - РНБО

За інформацією Інформцентру РНБО, сьогодні о 0.30 поблизу Кременної терористи відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по одному з блокпостів. Українські військові відкрили вогонь у відповідь і змусили бойовиків відійти. З боку українських військових втрат немає.

Вчора, за словами Лисенка, о 19.00 особовий склад військової частини Національної гвардії під Донецьком здійснив успішний прорив крізь облогу терористів і без втрат і поранень приєднався до основних сил АТО. За наказом командування Національної гвардії склади з боєприпасами було підірвано.

«Сьогодні було здійснено обстріл блокпосту Нацгвардії біля гори Карачун. Загиблих і поранених немає. Здійснений напад на розташування механізованої бригади в селі Містки Луганської області. Атаку успішно відбито, втрат серед військових немає. У селі Шишкове, за 6 км від Луганська, терористи обстріляли бронетехніку сил АТО, використовуючи протитанковий ракетний комплекс. Одна з ракет потрапила у танк, але спрацював активний захист і техніку не було зруйновано», - сказав Лисенко.Читайте такожРНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде ухвалено сьогодні до 22.00

За його словами, у Краматорську терористи обстріляли з мінометів аеропорт і авіаційну комендатуру, втрат немає.

Сьогодні вночі і вранці бойовики здійснили обстріл із стрілецької зброї, гранатометів і мінометів 5 блокпостів сил АТО під Слов'янськом. Постраждалих серед військових немає», - сказав Лисенко.

Також він повідомив, що вчора у районі села Макарове Луганської області терористи напали на розташування сил Національної гвардії України. Атаку відбито, втрат немає.

«Місцеві жителі все активніше чинять опір діям терористів. Учора в Слов'янську мирні жителі провели мітинг з вимогою терористам винести свої бойові позиції за межі району і припинити обстріл сил АТО. Але протестний мітинг було придушено бойовиками, частину мітингувальників було затримано і відправлено на примусові роботи з будівництва оборонних укріплень міста», - сказав Лисенко.