У РНБО назвали міста на Донеччині, в яких поки що не вдалося відновити водопостачання

У Донецькій області, де проводиться антитерористична операція, за винятком кількох населених пунктів, вдалося відновити водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, повністю відновити водопостачання не вдається у Горлівці, Краматорську, Макіївці, Слов'янську.

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Також Лисенко зазначив, що на сьогодні заборгованість із соціальних виплат у Донецькій і Луганській областях становить 240 млн грн, зокрема не працюють установи Держказначейства у Краматорську, Слов'янську, Сніжному. В цілому ж у решті населених пунктів соціальні виплати за травень-червень здійснені у повному обсязі.