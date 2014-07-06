У Сімферополі "казакі"-погромники пікетували собор УПЦ КП

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримської єпархії УПЦ КП.

За даними прес-служби, декілька десятків бойовиків "Салгирського казацтва" та їх прихильників біля Собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги УПЦ КП провели незаконну акцію, спрямовану на залякування парафіян.

«В цей момент у храмі перебували віряни, які були на літургії або прийшли помолитися пізніше. Їх налякали дії людей у камуфляжній та козацькій формі, які були налаштовані агресивно та тримали в руках плакати із звинуваченнями Київського патріархату у політичній діяльності», - йдеться в повідомленні та зазначається, що члени "Салгирського казацтва" відомі своєю участю у погромі 1 червня церкви Покрови Пресвятої Богородиці у с. Перевальне Сімферопольського району, під час якого, зокрема, постраждали парафіяни храму.

Читайте такожУ Криму порушуться права проукраїнських громадян - доповідь ООНАрхієпископ Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до російської окупаційної поліції з вимогою попередити порушення правопорядку та захистити права вірян.

«Поліцейський у черговий частині поліції Сімферополя провокаційно заявив, що люди мають право протестувати проти Київського патріархату, оскільки в його головному храмі в Криму нібито збирається українська самооборона», - повідомили у прес-службі.

В Кримській єпархії УПЦ Київського патріархату розцінюють такі неправдиві заяви працівника силової структури як свідчення його непрофесіоналізму, безвідповідальності та провокування ним загострення ситуації.

До Собору в Сімферополі все ж прибули поліцейські, після чого бойовики "Салгирського казацтва" та їх прихильники розійшлися.