В районі Сіверська триває активна фаза АТО, бойовики залишають місто

Про це повідомив речник Антитерористичної операції (АТО) Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

"Сили АТО провели комплекс заходів з блокування та звуження зони контролю території, де знаходяться терористи. Одним із завдань силовиків є сковування частини сил бойовиків на рубежі Сіверськ-Лисичанськ. Указана тактика з успіхом виконала свої завдання", - повідомив речник АТО.Читайте такожУкраїнські піхотинці знищили 2 мінометні розрахунки і фортифікаційні споруди бойовиків

Селезньов інформує, що силовики провели ряд заходів щодо створення мережі блокпостів, що дозволило оточити сили противника, тим самим обмеживши бойовиків в чиненні опору.

"Після того як бойовики усвідомили, що сили АТО повністю обмежили їх поле для маневрів і наступів, вони були змушені тікати, покинувши н.п. Сіверськ. Активна фаза АТО в районі Сіверська триває", - наголосив речник АТО.

Згідно з повідомленням на одному з сайтів бойовиків, бандформування залишили Сіверськ, щоб не потрапити в оточення, вранці був бій поблизу Карлівки.

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