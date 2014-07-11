Медики непритомніли, бачачи поранених під Зеленопіллям бійців

Всі бійці у вкрай важкому стані, троє - в критичному, передає ТСН.uа. Їх життя рятують кращі лікарі, але ніяких прогнозів не дають. Побачене лікарі називають "пеклом" і зізнаються, що таких страшних пошкоджень не бачили ніколи.

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Медсестри навіть непритомніли. "Це поранені, що втратили очі, ноги, у двох бійців робимо травматичну ампутацію ніг. Є поранення живота. Прогнозувати важко, тому що більшість з них надійшло у непритомному стані, навіть не тримали тиск. Будемо сподіватися, що зможемо їх врятувати", - говорить головний лікар обласної лікарні Сергій Риженко.

Звідки саме цих поранених доставили, лікарі не кажуть оскільки у них ще не було можливості встановити імен всіх пацієнтів. Відомий тільки вік хлопців - від 25 до 35 років. Також є інформація, що ще як мінімум 7 поранених доставили в дніпропетровський військовий госпіталь. Офіційно ці дані тамтешні медики поки не підтверджують.