У Слов'янську контррозвідка СБУ затримала спільницю сепаратиста Пономарьова

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у 2003 році ця громадянка притягувалася до кримінальної відповідальності за ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

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Затримана є зв'язковою одного з лідерів терористів - колишнього так званого "народного мера Слов'янська" В'ячеслава Пономарьова. Останньому вона надавала сприяння в організації сепаратистських і терористичних заходів у Донецькій області. Протягом квітня-травня цього року зловмисниця близько 50 разів безпосередньо інформувала В'ячеслава Пономарьова про чисельність українських силових структур, які беруть участь в АТО, місцях їх базування, озброєнні, морально-психологічному стані, переміщення військової техніки.

За вказівкою В'ячеслава Пономарьова затримана передавала інформацію розвідувального характеру офіцеру зв'язку, одному з головних терористів Ігорю Гиркину на прізвисько "Стрілок".

Щодо затриманої розпочато кримінальне провадження. Проводяться першочергові оперативно-слідчі дії.